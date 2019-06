Thiem von Borg offiziell für „Laver Cup“ nominiert

In der zweiten, mit dem Wimbledon-Grand-Slam beginnenden Hälfte des Tennis-Jahres hat Dominic Thiem nun auch offiziell einen weiteren Höhepunkt. Der 25-Jährige wurde am Freitag ins „Team Europa“ für den „Laver Cup“ berufen. Vom 20. bis 22. September wird er gemeinsam mit Roger Federer, Rafael Nadal, Alexander Zverev und Fabio Fognini in Genf gegen das „Team Welt“ um die Titelverteidigung spielen.