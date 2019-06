15 Schüler kämpfen um Rückkehr von Kameraden

Offener Brief von Schulkollegen

Die 15 Schulkollegen von Michael haben sich sofort hingesetzt und einen offenen Brief an die Verantwortlichen geschrieben, in dem sie bitten, dass ihr Freund und seine Familie zurückkehren darf. In frühestens drei Monaten hat die Familie - Zeugen Jehovas - vielleicht die Möglichkeit, legal nach Österreich zu kommen.