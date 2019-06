Liebe, Drama, Wahnsinn im Phönix

Die leichte Subventionserhöhung der Stadt Linz um 20.500 Euro will das Theater Phönix nicht in Festlichkeiten zum „30er“ stecken, sondern in den neuen Spielplan. Leiter Harald Gebhartl selbst schuf die Musikkomödie „Die Rückkehr der Blues Brothers“, mit der man die Saison am 19. September starten wird. Eine Art Schiller-Biopic soll „Schiller - Zeiten des Aufruhrs“ (28. November) werden - genaueres gibt’s nicht, da Autor Florian Hirsch noch am Text werkelt.