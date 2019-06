Koller gewinnt Basel-Machtkampf und bleibt Coach!

Jetzt versinkt der einst so stolze FC Basel endgültig im Chaos - und nicht unbeteiligt daran ist Marcel Koller! Weil der von Sportchef Marco Streller betriebene Rauswurf des früheren ÖFB-Teamchefs auf allerheftigsten Widerstand und bei der Klubführung auf taube Ohren stieß, zog der 37-Jährige die Konsequenzen - und trat per sofort von seinem Posten zurück. Kollers bereits als fix angesehenes Aus beim FC Basel ist damit abgewendet - den internen Machtkampf entschied er also für sich…