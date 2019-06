Halleiner Zellstoffwerk plant Bioethanol-Anlage

Eine „Bio-Raffinerie“ will der Halleiner Zellstoff-Hersteller „Austrocel“ schon seit längerem werden. Doch jetzt will es das Unternehmen so richtig wissen: Nach dreijähriger Planungsphase soll am Werksgelände eine neue Bioethanol-Anlage entstehen, in der Abfälle aus der Zellstofferzeugung zu Bioethanol verarbeitet werden können. Kostenpunkt: 42 Millionen Euro.