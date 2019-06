Zwei Ex-Kicker sind die Stars des „Mozart 100“

Doch der Kärntner, gelernter Tischler und seit zwei Jahren Lastwagenfahrer, kriegt es mit überragender Konkurrenz zu tun. Der Japaner Masatoshi Obara gewann heuer schon am Mount Fuji, der Südtiroler Alexander Rabensteiner war 2017 Salzburg-Sieger. Der absolute Star aber kommt aus Barcelona: Pau Capell, ’18 World Tour-Gesamtsieger, hat dieses Jahr schon sieben Rennen, darunter die Ultras in Gran Canaria, Patagonien (Arg) und Mexiko, gewonnen. Bis vor sieben Jahren war der Spanier Fußballer bei einem kleinen Verein in der Millionenmetropole, ehe ihn nach einem Kreuzbandriss bei der Reha das Lauffieber packte und nicht mehr los ließ.