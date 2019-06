33-Jährige kam von Fahrbahn ab: Frontalcrash

Eine 57-Jährige aus Steinhaus fuhr am 14. Juni gegen 10:10 Uhr mit ihrem Pkw auf der L537 von Edt bei Lambach kommend Richtung Steinerkirchen an der Traun. Am Beifahrersitz befand sich ihr 50-jähriger Ehemann. Zur gleichen Zeit lenkte eine 33-jährige Linzerin ihren Pkw auf der Gegenfahrbahn Richtung Edt bei Lambach.