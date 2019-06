In der 24-Stunden-Pizzeria kommt neue Eleganz auf

Vor zehn Jahren entwickelte Klaus Haberl (35) mit zwei damaligen Studienkollegen einen innovativen Heißluft-Backofen. Daraus entstand die Marke BistroBox, eine voll automatisierte „24-Stunden-Pizzeria“ mit Ofen, Getränkeautomat und Sitzgelegenheit. Mittlerweile bringt es das Start-up mit Sitz in Holzhausen auf 26 Standorte in fünf Bundesländern. Der Großteil befindet sich an Tankstellen, an Straßen, bei Einkaufszentren. An der Autobahn gibt es zwei, wobei in der Raststätte Denk in Engerwitzdorf „ein neuer Weg eingeschlagen wurde“, sagt Haberl.