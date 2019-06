„Wollte Putin nicht von der Hochzeit ausladen“

„Es hat sich einfach ergeben“, sagte Kneissl in dem Interview, das am Sonntag ausgestrahlt werden soll. Putin sei an jenem Tag, an dem die Hochzeitseinladungen von der Druckerei kommend auf ihrem Bürotisch landeten, Gast von Bundespräsident Alexander Van der Bellen in Wien gewesen. Zur Veranstaltung im Kunsthistorischen Museum habe sie „einen Stapel Einladungen mitgenommen“, um sie anderen Regierungskollegen „in kurzem Wege“ zu geben.