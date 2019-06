Krisen überwinden

Der kleine Bauchweh sitzt in seiner Höhle und hat fürchterliche Bauchschmerzen. Er überlegt, woher diese wohl rühren mögen, denn zu viel - oder zu spät - hat er ganz sicher nicht gegessen. Er begibt sich auf die Suche nach der Ursache - und stellt fest, dass er weder verliebt ist, noch zu viele Runde in der Achterbahn gedreht hat. Schließlich erkennt er: Es war der Streit mit dem großen Bauchweh - und Angst und Wut darüber liegen ihm wie ein Stein im Magen.



Corinna Leibig erzählt in „Der kleine Bauchweh“ (Mabuse-Verlag) anschaulich, wie Kinder Krisen überwinden können, wenn körperliche Gründe oder Behandlungsversuche beim Kinderarzt nicht die gewünschten Erfolge zeigen: „Vermutlich durchlebt ihr Kind eine Entwicklungskrise. Die Bauchschmerzen wären dann so etwas wie die dazugehörigen Wachstumsschmerzen oder Nabelschmerzen, weil es um das Abnabeln gehen kann.“