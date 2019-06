Katzen in Gluthitze ausgesetzt

„Das war hirnlos, rücksichtslos und grausam!“ Nur harte Worte findet Madeleine Petrovic, Präsidentin des Wiener Tierschutzvereins, für jene Leute, die jetzt im Bezirk Mödling insgesamt acht Katzen in Pappkartons ausgesetzt haben. Besonders dramatisch war die Lage für „Thelma“ und „Louise“, wie die etwa zweijährigen Katzendamen nun im Tierschutzhaus in Vösendorf genannt werden. Sie wurden beim alten Steinbruch in Mödling entdeckt - in zugeklebten Schachteln, die lediglich ein paar Luftlöcher aufwiesen.