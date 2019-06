Täter gefasst, Opfer gesucht

Was war passiert? Gegen 18.30 Uhr fiel der Verdächtige am Donnerstag in der Pottendorfer Straße über eine ältere Rollstuhlfahrerin her und entriss ihr gewaltsam die Handtasche. Ein aufmerksamer Pkw-Lenker beobachtete die Tat und wendete sein Auto sofort, um der Frau zu Hilfe zu eilen. Bis dieser am Ort des Geschehens eintraf, hatte sich schon eine regelrechte Menschentraube um das Opfer gebildet - laut Exekutive mindestens 20 Personen. Ihnen gelang es, dem Räuber die erbeutete Tasche wieder abzunehmen und sie dem Opfer zurückzugeben, auch die Polizei wurde alarmiert. Im Tumult gelang dem Täter vorerst mit einem Fahrrad die Flucht. Aufgrund der genauen Beschreibung konnten die Fahnder den Mann rasch ausforschen und festnehmen.