Arbeitsplätze „klimafit“, sonst bezahlt hitzefrei!

Für diesen Sommer ist es aber ohnehin zu spät: Seine Vorstellungen in Sachen Hitzeschutz will Katzian in die Kollektivvertragsverhandlungen im Herbst einbringen. Die diesjährigen Verhandlungen in der Bau-Branche haben laut ÖGB erste Erfolge gebracht: Mit 1. Mai wurde die Hitzefrei-Regelung am Bau von 35 auf 32,5 Grad Celsius gesenkt. Diese Regelung soll in Zukunft als Vorbild für andere Branchen gelten.