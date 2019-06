Trump nach Angriffen: „Der Iran hat es getan“

EU will vorerst „Informationen sammeln“

Die EU gab sich in Sachen Schuldzuweisungen etwas vorsichtiger: „Wir sind dabei, die Lage zu bewerten und Informationen zu sammeln“, sagte ein ranghoher EU-Beamter am Freitag in Brüssel. Der Iran hält die am Vortag von US-Außenminister Mike Pompeo vorgebrachte Beschuldigung für „lächerlich, gleichzeitig aber auch besorgniserregend und gefährlich“, wie Außenamtssprecher Abbas Moussawi am Freitag sagte. Anstatt grundlose Unterstellungen zu verbreiten, sollte man eher herausfinden, wer von solchen Krisen am Golf am meisten profitiere. Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu warnte wie beispielsweise auch China vor übereilten Reaktionen und forderte eine ernsthafte Untersuchung.