Pitts Kids machen sich Sorgen um seine Gesundheit

Brad Pitt bereitet seinen Kindern große Sorgen. Der 55-Jährige befindet sich mittlerweile seit über zwei Jahren im Rosenkrieg mit Angelina Jolie und wartet noch immer, dass die Scheidung mit seiner Ex endlich finalisiert wird. Auch um die Kinder hat das ehemalige Hollywood-Traumpaar lange Zeit heftig gestritten. All den Stress, den das Ehe-Aus mit der Schauspielerin nach sich brachte, scheint Pitt mit einem Laster kompensieren zu lassen: Er raucht mittlerweile zwei Schachteln Zigaretten am Tag.