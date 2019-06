Helmut Werner plant Fortsetzung von „Eis am Stiel“

Rund 40 Jahre nach Erscheinen des ersten „Eis am Stiel“-Films plant ein Teil des Original-Ensembles eine Fortsetzung der israelischen Kultreihe. Er könne mitteilen, „dass wir derzeit in Gesprächen mit weiteren Investoren sind, um das Projekt ‘Eis am Stiel - Teil 9‘ zu realisieren“, erklärte Helmut Werner, Agent des Schauspielers Zachi Noy, am Freitag.