„Gung Ho“: Die Jugend in einer zerrissenen Welt

Der titelgebende Ausdruck „Gung Ho“ kommt in einer Abwandlung ursprünglich aus der chinesischen Sprache und bedeutet soviel wie enthusiastisch oder übereifrig. Im westlichen Sprachgebrauch hat der Begriff oft etwas von einem Kampfschrei, im Original ist Gung Ho tatsächlich das Motto einer chinesischen Firma. Die U.S. Marine Corps übernahmen den Begriff als Zusammenhalt-Paraole und in dem 1943er Kriegspropagandafilm „Gung Ho!“ als Titel - auf Deutsch wurde der Film als „Unternehmen Donnerschlag“ veröffentlicht. Gemessen an der vorliegenden Geschichte sollte man wohl am Ehersten die Bedeutung „hitzköpig“ zu Rate ziehen.



“Das letzte Mal war ich draussen, als ich Acht war. Unsere Eltern haben sich mit uns durch halb Europa gekämpft.“

Endzeitgeschichten gibt es in den letzten Jahren vermehrt auch innerhalb der Comicwelt zu finden. Der Reiz einer, von einem gigantischen Unglück, zerbeutelten Welt ist sowohl morbide, wie verständlich. Viele Leute suchen die Einsamheit von Berghütten, die Abgeschiedenheit kleinerer Kommunen. Wenn wir jegliche Romantisierung außer Acht lassen, so wird es mehr als ein Blackout sein müssen um die Zivilisation so wie wir sie kennen in ihren Grundfesten zu erschüttern. Autor Benjamin von Eckartsberg und Künstler Thomas von Kummant sind in ihrer Ideensfindung bei „Gung Ho“ in die Richtung von mutierten, monströsen Affenkreaturen gegangen. Diese Primaten zerstören und attackieren mutwillig und sind kaum aufzuhalten. Die Welt ist um ein Vielfaches leerer und doch voller zugleich geworden.