„Woodstock“ im Eboardmuseum

Zwei Ereignisse hielten 1969 die Welt im Bann: die Mondlandung und „Woodstock“. Vom 15. bis 18. August 1969 schrieben 32 Bands und Musiker sowie um die 400.000 Menschen bei dem Festival Geschichte. Der Tage von damals, als Tausende auf den Feldern von „White Lake“ in der Kleinstadt Bethel im US-Bundesstaat New York im Schlamm versanken, gedenken heute ab 20 Uhr Kärntner Musiker im Eboardmuseum in Klagenfurt.