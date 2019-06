NASA-Sonde fotografiert auf Mars „Star Trek“-Logo

Gelungen sei die faszinierende Aufnahme mithilfe des sogenannten HiRISE-Instruments, eines starken Kamerasystems an Bord des MRO, am 22. April dieses Jahres, heißt es. „Beobachter werden feststellen, dass dieses auffällige Gebilde an ein berühmtes Logo erinnert“, schreibt die University of Arizona, die die hochauflösende Kamera der Marssonde steuert.