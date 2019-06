Salzach-Pegel in zwei Bezirken gefährlich hoch

„Durch die außergewöhnliche Schneeschmelze hat die Salzach in den vergangenen Tagen im Oberpinzgau sowie im Pongau die Warngrenze erreicht. In der Nacht auf Donnerstag sind die Wasserspiegel aber schon wieder gesunken. Solche Werte kommen in der Regel alle zwei bis drei Jahre vor. Aber so eine Hochwassersituation wie zurzeit in Tirol haben wir in Salzburg nicht,“ erklärt Johannes Wiesenegger, Experte des Hydrografischen Dienstes in Salzburg. In Österreich gibt es den Hydrografischen Dienst bereits seit 125 Jahren.