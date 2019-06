Cuba Gooding Jr. wurde in New York festgenommen

Für seine Rolle in „Jerry Maguire“ hat Cuba Gooding Jr. 1997 den Oscar für den besten Nebendarsteller gewonnen, jetzt muss sich der Schauspieler wegen des Verdachts auf sexuelle Belästigung vor Gericht verantworten. Der Schauspieler wurde am Donnerstag in New York in Handschellen zur Befragung abgeführt. Der Schauspieler weist die Vorwürfe entschieden zurück.