Sturz von Rolltreppe: 16-Jähriger verletzt

Schwer verletzt worden ist in der Nacht zum Freitag ein Schüler in Klagenfurt: Der 16-Jährige hatte sich außen an den Handlauf der Rolltreppe gehängt und ließ sich so nach oben ziehen. Am Ende der Rolltreppe wollte er über das Geländer klettern. Er stürzte siebeneinhalb Meter tief und erlitt mehrere Brüche.