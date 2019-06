Flachgauer stürzt mit Bagger in einen Bach

Mit einem Bagger über eine steile Böschung wollte ein 38-jähriger Flachgauer am Freitagvormittag in ein Bachbett in Hintersee einfahren. Plötzlich stürzte das Gefährt um und blieb seitlich im Gewässer liegen. Der Mann konnte sich zwar selbst aus dem Bagger befreien, wurde jedoch beim Unfall verletzt.