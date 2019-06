Weniger Plastiksackerl durch „peinliche“ Aufdrucke

Ein kanadisches Lebensmittelgeschäft will mit „peinlichen“ Aufschriften auf seinen Plastiksackerln die Kunden zu mehr Umweltbewusstsein motivieren. Die Aufdrucke auf den Sackerln des Geschäfts in der Westküstenmetropole Vancouver handeln von Warzensalbe, Pornovideotheken oder Darmproblemen, in kleinerer Schrift steht darunter: „Verhindere die Peinlichkeit. Bring eine wiederverwendbare Tasche mit.“