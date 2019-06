Web-Betrüger erleichtert Tiroler um über 100.000 €

Zugriff auf Laptop gewährt

Der 78-Jährige ließ sich darauf ein - er gestattete dem Anrufer über eine „Remoteverbindung“ uneingeschränkten Zugang zu seinem Laptop. Ein großer Fehler, wie sich dann herausstellte. „Der angebliche Mitarbeiter führte daraufhin Anmeldungen auf verschiedenen Online-Trading-Portalen durch und griff auch auf das Online-Banking des Mannes zu“, so die Polizei weiter. Letztlich tätigte der Unbekannte Überweisungen in Höhe von über 100.000 Euro! Die Ermittler vermuten, dass dieser Betrag bereits in Bitcoins umgewechselt und weitertransferiert wurde.