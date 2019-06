„Putzmänner“ bedienten sich häufig an Geldbörsen

Zu den Einbrüchen in die Skischule sind die beiden schon mal geständig. Bei den Erhebungen konnte den 30-Jährigen auch der Diebstahl einer Taxi-Geldbörse in Filzmoos sowie mehrere Diebstähle in Privathäusern und Appartements zwischen Dezember 2018 bis April 2019 nachgewiesen werden. In dieser Zeit waren die Türken als Reinigungskräfte beschäftigt und erbeuteten alleine dort einen fünfstelligen Betrag. Ein Teil des Diebesguts konnte von der Polizei sichergestellt werden. Sie werden angezeigt.