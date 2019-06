Stichopfer (41) schleppt sich in Polizeiinspektion

Kontrahent Hand durchstochen

Am Abend kam es zu einer weiteren Messerattacke in Floridsdorf. Im Innenhof einer Wohnhausanlage in der Stammersdorfer Straße gerieten Nachbarn in Streit. Ein 55-jähriger Serbe soll im Zuge dessen ein Messer gezückt und damit einen 51 Jahre alten Bosnier attackiert haben. Der Mann erlitt einen Durchstich an der linken Hand.