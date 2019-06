DiCaprio-Ex hat Walmart-Erben geheiratet

Rund ein halbes Jahr war Kelly Rohrbach die schöne Freundin an der Seite von Leonardo DiCaprio, bevor die Beziehung zwischen dem Model und dem Schauspieler Anfang 2016 in die Brüche ging. Während der Hollywood-Schwerenöter aktuell mit Model-Beauty Camila Morrone turtelt, hat seine Ex nun mit dem Walmart-Erben Steuart Walton den Bund fürs Leben geschlossen - und damit in eine der reichsten Familien der Welt eingeheiratet.