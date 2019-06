FP: Rauchverbot bringt Wirte um die Existenz

Auf den Zickzack-Kurs seiner Bundespartei in der Frage des Rauchverbots in Lokalen spielte Christoph Kainz an. Politik solle nämlich „auf Vertrauen, Sachlichkeit und Berechenbarkeit aufbauen“, so der VP-Abgeordnete - um daraus zu schließen: „Das Rauchverbot ist vielleicht ein Beispiel, wie’s nicht sein soll.“ Er forderte, die Entscheidung des Verfassungsgerichtshof in dieser Causa abzuwarten. Und Karin Scheele ortete überhaupt gleich ganz andere Gründe für das Wirtesterben: „Steigende Miet- und Pachtkosten. Läuft das Gschäft gut, denkt der Hausbesitzer, ich hackl zwar nichts, schneid aber mit!“ - die SP entdeckt den Klassenkampf wieder.