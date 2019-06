Tierschutz-Anträge scheitern an ÖVP und FPÖ

Bereits in der Vergangenheit entstand der Eindruck, das Abstimmungsverhalten der ÖVP-Abgeordneten sei mehr an den Bedürfnissen der Agrarlobby und der Landwirte orientiert, als am Wohl der Tiere. Insofern kam die Blockade dieser Seite wenig überraschend. Die FPÖ dagegen hatte sich zuletzt sehr interessiert daran gezeigt, positive Veränderungen für sogenannte Nutztiere herbeizuführen. Vor der EU-Wahl hatte Harald Vilimsky im Gespräch mit „Krone“-Tierexpertin Maggie Entenfellner gar eine Enquete zum Thema Tiertransporte in Aussicht gestellt.