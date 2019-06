Mopedlenker krachte gegen Heck eines Fahrzeuges

Die 58-Jährige war um 22.30 Uhr auf der Bienerstraße in Richtung Osten unterwegs. Da aus der seitlich einmündenden Falkstraße ein Pkw mit relativ hoher Geschwindigkeit auf sie zukam, nahm sie an, dass der Lenker nicht mehr rechtzeitig an der Haltelinie zum Stillstand kommen könnte. Sie machte daher eine Vollbremsung.