Die besten Alternativen zu Gelsenspray

Tatsächlich werden manche Menschen eher von Gelsen zerstochen als andere. Entscheidend ist dabei der Kohlendioxidgehalt, den ein Mensch ausatmet, denn dieses Gas zieht Gelsen besonders an. Schwangere Frauen werden zum Beispiel besonders häufig gestochen, da sie quasi „für zwei“ ausatmen. Auch wer sich in der Nähe von Wasser (See oder Fluss) aufhält, erleidet häufig Stiche. Denn wasserreiche Gebiete sind die beliebtesten Brutstätten für Stechmücken.