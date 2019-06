Pkw-Lenker fuhr Vespa und drei Personen um

Während ein Vespa-Fahrer (40) am Donnerstagabend bei einer Tankstelle in Zell am See sein Zweirad betankte, stellte sich hinter ihm ein Pkw-Lenker (57) an. Der Vespa-Fahrer ging in den Shop, um die Rechnung zu begleichen. Der Autofahrer forderte die Lebensgefährtin des Vespa-Fahrers auf, den Motorroller von der Zapfsäule wegzustellen. Sie verneinte dies, da ihr dieser zu schwer sei.