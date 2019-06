Antragsflut für Kanzlerin „lebendige Demokratie“

Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein hat sich über die Antragsflut im Nationalrat der vergangenen Tage „überrascht“ gezeigt. „Natürlich war ich etwas überrascht über die Vielzahl von Entschließungsanträgen und Beschlussfassungen, aber das ist lebendige Demokratie“, sagte sie in ihrem ersten Interview in der „ZiB 2“ am Donnerstagabend.