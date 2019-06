Major-Debütant Straka mit Super-Start bei US Open

Nicht Tiger Woods und nicht Brooks Koepka, aber ein weiterer renommierter Golfprofi hat nach der 1. Runde des US Open die Führung inne: Olympiasieger Justin Rose führt einen Schlag vor einem Quartett. Der 38-jährige Engländer, der am US Open 2013 seinen bisher einzigen Sieg auf Grand-Slam-Stufe errungen hatte, zeigte in Pebble Beach südlich von San Francisco eine fast makellose Runde mit eine Eagle, fünf Birdies und nur einem Schlagverlust.