Mutter übergab Geld um Tochter aus Syrien zu holen

Welche Mutter hätte anders gehandelt? Diese Frage stellt sich, nachdem die Halleinerin (52) erzählte, wie ihre Tochter in der Pubertät der Liebe wegen zum Islam konvertierte, Kopftuch trug und plötzlich verschwand. „Wir glauben, dass sie in die falschen Kreise geriet“, spricht die Frau von einer Art Gehirnwäsche.

Der Kontakt hielt über Whatsapp sporadisch an. Die Tochter berichtete von ihrem Leben als Hausfrau. Der so genannte „Islamische Staat“ sei aber nie Thema gewesen. Die Halleinerin wusste auch kaum etwas über den Ehemann. Nur, dass er eine Grenzwache sei und das es zwei Kinder gäbe.