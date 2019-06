Neue Regel erfordert bei Trainern Umdenken

Noch zum Start der neuen Spielzeit: ÖFB-Cup mit allen Bundesligisten und möglicher Ost/West-Aufteilung sowie SFV-Landescup legen am 20./21. Juli los. Eine Woche später bereits wird die Punktejagd in der neuen Regionalliga Salzburg und allen Süd-Ligen eröffnet. Der Rest macht am Wochenende 3./4. August den Herren-Spielbetrieb komplett.