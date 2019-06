40.000 Jahre alter Kopf von Urzeit-Wolf entdeckt

Aus Russland ist der Fund eines außergewöhnlich gut erhaltenen Kopfes eines Urzeit-Wolfes bekannt geworden. Entdeckt wurde der 40.000 Jahre alte Schädel am Ufer des Tirkehtyakh-Flusses in Jakutien. Dank des Permafrostbodens in dieser Region wurde der Kopf des Tieres, der jetzt bei einer Ausstellung in Tokio präsentiert wurde, perfekt konserviert.