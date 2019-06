Bischof Schwarz: Jetzt sind Ermittlungen beendet

Lösen sich die massiven strafrechtlichen Vorwürfe gegen Kärntens Ex-Bischof Alois Schwarz etwa in Luft auf? Wie berichtet, sieht die Korruptionsstaatsanwaltschaft in den Jagdeinladungen kein Problem. „Wir haben in anderen Bereichen - es geht um Untreue und Betrug - bereits Vorhabensberichte an die Oberstaatsanwaltschaft erstattet“, so Sprecher Rene Ruprecht.