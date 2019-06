Van Aert holt bei Dauphiné 2. Etappensieg en suite

Das Ergebnis der 5. Etappe:

1. Wout van Aert (BEL) Jumbo 5:00:34 Std.

2. Sam Bennett (IRE) Bora

3. Julian Alaphilippe (FRA) Quickstep

4. Lorrenzo Manzin (FRA) Vital Concept

5. Clement Venturini (FRA) AG2R

6. Edward Boasson Hagen (NOR) Dimension

Weiters:

71. Hermann Pernsteiner (AUT) Bahrain - alle gleiche Zeit

123. Gregor Mühlberger (AUT) Bora +2:48 Min.

128. Felix Großschartner (AUT) Bora +2:59



Der Stand in der Gesamtwertung:

1. Adam Yates (GBR) Mitchelton-Scott 17:28:00 Std.

2. Dylan Teuns (BEL) Bahrain +0:04 Min.

3. Tejay van Garderen (USA) Education First +0:06

4. Jakob Fuglsang (DEN) Astana +0:07

5. Wout van Aert (BEL) Jumbo +0:20

6. Steven Kruijswijk (NED) Jumbo-Visma +0:24

Weiters:

25. Hermann Pernsteiner (AUT) Bahrain +3:00

81. Gregor Mühlberger (AUT) Bora +21:27

93. Felix Großschartner (AUT) Bora +23:50