„Moderner Menschenhandel auf den Baustellen“

Der Mandatar belegt mit neuesten Zahlen, was sich Slowenien in Sachen Bauarbeiter-Entsendung leistet. Obwohl in Slowenien lediglich 55.000 Bau-Hackler beschäftigt sind, werden 100.000 zusätzliche ins Ausland verschickt. Wie das geht? Billige Arbeiter aus Drittstaaten (Bosnien, Serbien, dem Kosovo, Russland) werden eben in Slowenien angemeldet und nach ganz Europa verschickt. „Moderner Menschenhandel“, empört sich Muchitsch.