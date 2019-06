Landwirt brutal beraubt: Mehrjährige Haftstrafen

Drei Rumänen im Alter von 22, 26 und 33 Jahren sind am Donnerstag am Landesgericht Feldkirch wegen schweren Raubes zu langjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Die Männer sollen im Dezember 2018 in Alberschwende (Bregenzerwald) einen damals 65-jährigen Pensionisten brutal überfallen, beraubt und misshandelt haben. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.