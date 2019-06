„Die Berge sind mein zu Hause!“

Beruflich zog es Sepp bald darauf nach Villach, wo er als Lokführer arbeitete und über den Alpenverein Villach Gleichgesinnte kennenlernte. „Wir sind beim Klettern bis an unsere Leistungsgrenzen gegangen und ich wollte mich immer weiter entwickeln.“ Mit 20 absolvierte Sepp die Ausbildung zum Bergretter und kurz darauf zum Bergführer. Es folgten Bergabenteuer weltweit, in den Julischen Alpen, den Westalpen, wo Sepp einige große Klassiker machte, wie den Frêney-Pfeiler am Mont Blanc, aber auch Touren rund um die höchsten Berge der Welt im Himalaya und Karakorum sowie in Patagonien. Berühmte Gipfel wie Alpamayo, Damawand oder Kasbek sind in Sepps Tourenbuch aufgelistet.