Ilsanker bekam vom Teamchef Sonderurlaub

Bei Österreichs EM-Qualispiel gegen Slowenien am letzten Freitag in Klagenfurt wurde Leipzig-Legionär Stefan Ilsanker in der 82. Minute eingewechselt. Etwas mehr als zwölf Stunden später stand „Ilse“ dann in der Startformation bei der Hochzeit seines besten Freundes Lukas Schubert. Der Grödig-Kapitän gab seiner Carina in einer freien Trauungszeremonie im Zieglstadl Hallein das Ja-Wort. „Wir müssen uns bei ÖFB-Teamchef Franco Foda bedanken, dass Stefan frei bekommen hat“, freute sich „Schubi“. Groß feiern konnte Ilsanker aber nicht, um Punkt 18 Uhr ging es zurück zum Nationalteam.