Glücksspiel kostet Österreicher 1,9 Milliarden €

Darin sind auch jene Plattformen enthalten, die zwar keine inländische Lizenz haben (sondern in Malta, Gibraltar oder Zypern sitzen), aber trotzdem Steuern in Österreich zahlen. Neben Win2day (Casinos Austria) gibt es noch 14 relevante Anbieter. Ob diese „illegal“ sind, entscheidet sich bei laufenden Prozessen am EuGH.