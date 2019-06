Ibiza-Video: Justiz ermittelt auch gegen Strache

Verdacht auf illegale Parteienfinanzierung

Die Ermittlungen der WKStA gehen auf das Mitte Mai von „SZ“ und „Spiegel“ in Auszügen veröffentlichte „Ibiza-Video“ zurück. In dem Video (siehe oben), das den damaligen FPÖ-Chef Strache im Gespräch mit einem Lockvogel zeigt, hatte dieser von Spendenkonstruktionen über Vereine am Rechnungshof vorbei philosophiert. Den Aussagen von Strache und Gudenus in dem Video zufolge sollen im Wahlkampf 2017 mehrere vermögende Personen zwischen 500.000 Euro und zwei Millionen Euro über parteinahe Vereine an die FPÖ geschleust haben, um die Meldepflicht von Großspenden an den Rechnungshof zu umgehen.