Mädchen (9) auf Spielplatz in Wald missbraucht

Dem Mann wird laut Polizei vorgeworfen, das Mädchen am Sonntagnachmittag auf dem Spielplatz in einem Waldstück im Bezirk Mödling an der Hand genommen und in der Folge im Intimbereich berührt zu haben. Weil eine weitere Neunjährige aus dem Wald gelaufen und um Hilfe gerufen habe, seien Mütter auf den Vorfall aufmerksam geworden. Sie erstatteten Anzeige auf der Polizeiinspektion Vösendorf.