Streit um Drogen: Rucksack mit 6200 Euro geraubt

Dass sie überfallen wurden, hätten am Dienstag in Kobenz bei Knittelfeld zwei Dealer aus gutem Grund totgeschwiegen, wären nicht im geraubten Rucksack 6200 Euro an Drogengeld gewesen. Also erstatteten sie die Anzeige und behaupteten, dass sie ein Auto kaufen wollten. Am Schluss flogen alle auf - Täter und Dealer.