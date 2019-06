Uber und Volvo treiben selbstfahrende Autos voran

Daimler und Bosch gehen in diesem Jahr mit Robotaxi-Testfahrzeugen in Kalifornien an den Start. Auch mit dem Konkurrenten BMW hat sich Daimler verbündet, um die Technik weiterzuentwickeln. Volkswagen erprobt seit dem Frühjahr computergesteuerte Elektroautos auf einer Teststrecke in der Hamburger Innenstadt. Der Wolfsburger Konzern will zudem mit dem US-Autobauer Ford auf diesem Feld kooperieren. Dessen Tochter Argo AI erweiterte in dieser Woche ihre Testflotte. Der entsprechend ausgestattete Ford Fusion soll jetzt auf den Straßen der Autometropole Detroit als fünfter Stadt in den USA rollen.