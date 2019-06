Verrückt: Fury heizt Kampf mit Gaga-Auftritt an

Es ist der Kampf seines Lebens: Am Samstag fordert der Deutsche Tom Schwarz in Las Vegas keinen geringen als „Klitschko Bezwinger“ Tyson Fury heraus. Mit einem Sieg könnte der Schwergewichtsboxer endgültig in das Konzert der Großen aufsteigen. Beim Face-Off hatte allerdings nur der Brite etwas zu lachen. Denn die völlig verrückte Pressekonferenz war am Donnerstag irgendwie ganz anders, als all die anderen Box-Events. Aber sehen und hören Sie selbst - oben im Video.